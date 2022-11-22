Тайла Сантос: Шевченко боится реванша со мной

Бразильский боец смешанных единоборств в женском наилегчайшем весе Тайла Сантос высказалась о возможном реванше с Валентиной Шевченко, которая является чемпионом дивизиона.
«Мой менеджер запрашивал бой с Шевченко, а они сообщили, что Валентина тоже не против поединка, но не со мной. Я хотела реванш, Шевченко не согласилась. Судя по постам в социальных сетях, она просто путешествует.
Все думают, что она — монстр, но я давно говорю о её слабости в партере. Я же показала, что бояться её не нужно. Я знала, что она не согласится на реванш со мной, но всё равно вызвала. Знаю, что она напугана и не рискнёт поясом. Она боится проводит со мной реванш», — приводит слова Сантос MMA Fighting.
Бой Сантос и Шевченко прошёл в июне этого года и завершился победой чемпионки раздельным решением судей.
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