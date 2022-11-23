Непобеждённый украинский чемпион вернётся в октагон в феврале на Bellator 291

29-летний украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов, являющийся действующим чемпионом в полусреднем весе, проведёт объединительный бой с американцем Логаном Сторли, сообщает MMAJunkie.



Известна дата их встречи – 25 февраля 2023 года в рамках турнира Bellator 291 в ирландском Дублине. Свой последний на данный момент бой Амосов провёл 11 июня 2021-го с Дугласом Лимой, одержав победу единогласным решением судей и завоевав чемпионский титул. Рекорд Ярослава – 26 побед без единого поражения.



Что же касается противостояния Амосова и Сторли, они уже встречались два года назад – в ноябре 2020-го. В трёхраундовом поединке украинец победил раздельным судейским решением. Это единственное поражение в карьере Сторли (14-1). Американец после него победил Данте Широ и Неймана Грейси, а затем и Майкла Пейджа в бою за временный титул в полусреднем весе.

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