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Чемпионка Bellator Крис Сайборг в декабре проведёт боксёрский поединок

Чемпионка Bellator Крис Сайборг в декабре проведёт боксёрский поединок
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Чемпионка Bellator в полулёгком весе, представительница Бразилии Крис Сайборг Жустину 10 декабря проведёт второй бой в профессиональном боксе. Её соперницей станет Габриэль Холлоуэй.

В предыдущем поединке Сайборг держала победу решением судей в боксёрском поединке с соотечественницей Симоной Сильвой. Также перед своим дебютом в боксе Сайборг заявила, что намерена вновь подписать контракт с Bellator и продолжить выступления в ММА, однако открыта для предложений о дальнейших боксёрских поединках.

Ранее Сайборг высказалась о потенциальном реванше со звёздной соотечественницей Амандой Нуньес, а также в очередной раз раскритиковала бывший промоушен.

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