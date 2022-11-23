Аскрен поделился мнением о возможном поединке Масвидаля и Бёрнса

Бывший боец UFC Бен Аскрен поделился мнением о возможном поединке двукратного претендента на титул чемпиона UFC, американца Хорхе Масвидаля и бразильца Гилберта Бёрнса.



«Будем честны, Гилберт – это ужасный соперник для Хорхе. Конечно, он откажется», – написал Аскрен в своих социальных сетях.

Ранее Масвидаль обратился к Гилберту Бёрнсу, который ранее заявил, что Хорхе отказался от очного поединка.

Напомним, на днях Бёрнс также дал устное согласие на бой-реванш со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Первый поединок между ними прошёл на турнире UFC 273. Чимаев тогда победил единогласным решением по итогам трёх раундов.

Хорхе Масвидаль болеет за Хусейна Асхабова во время схватки в армрестлинге: