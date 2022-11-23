Мендес рассказал, когда начнётся подготовка Махачева к бою с Волкановски

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, когда чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев начнёт готовиться к поединку с Александром Волкановски.
«Ислам Махачев настоящий профессионал. Он знает, когда можно развлекаться, а когда нет. И сейчас, я думаю, он наслаждается плодами своего труда. Я видел его на гонках Формулы-1. Я видел его в компании принца Дубая. Я за него счастлив. Он очень усердно работал.
Поверьте мне, Ислам всегда тренируется. Он любит находиться в хорошей физической форме. А полноценный тренировочный лагерь, я думаю, он начнет через два месяца», — приводит слова Мендеса MMA News.
Напомним, свой последний поединок в этом году Махачев провёл на турнире UFC 280, в котором боролся за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Россиянин одолел его сабмишеном во втором раунде.
Бой с Волкановски состоится в феврале 2023 года.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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