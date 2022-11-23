Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов 14 января встретится с бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
Умар Нурмагомедов последний поединок провёл против американца Нейта Мэнисса в июне этого года в рамках турнира UFC Vegas 57. В этом противостоянии единогласным решением судей победил российский боец. На его счету 15 побед и ни одного поражения.
Напомним, Умар Нурмагомедов в середине июля поднялся в рейтинге UFC в легчайшем весе на 14-ю строчку. Хабиб Нурмагомедов отреагировал на это словами: «Умар незаметно, но подкрадывается. Будь осторожен, легчайший дивизион».
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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