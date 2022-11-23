Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова в UFC

Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова в UFC
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов 14 января встретится с бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Умар Нурмагомедов последний поединок провёл против американца Нейта Мэнисса в июне этого года в рамках турнира UFC Vegas 57. В этом противостоянии единогласным решением судей победил российский боец. На его счету 15 побед и ни одного поражения.

Напомним, Умар Нурмагомедов в середине июля поднялся в рейтинге UFC в легчайшем весе на 14-ю строчку. Хабиб Нурмагомедов отреагировал на это словами: «Умар незаметно, но подкрадывается. Будь осторожен, легчайший дивизион».

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022