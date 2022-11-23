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Источник: Гилберт Бёрнс встретится с Нилом Магни на UFC 283

Источник: Гилберт Бёрнс встретится с Нилом Магни на UFC 283
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразильский ветеран Гилберт Бёрнс встретится с американцем Нилом Магни на турнире UFC 283, который состоится 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает ESPN.

Гилберту Бёрнсу 36 лет. Боец выступает в UFC с 2014 года. В феврале 2021 года на UFC 258 он сразился за титул чемпиона организации с нигерийцем Камару Усманом и проиграл ему техническим нокаутом в третьем раунде. В своём последнем бою на UFC 273 в апреле Бёрнс уступил единогласным решением Хамзату Чимаеву.

Нилу Магни 35 лет. В последних восьми боях американец одержал шесть побед, проиграв соотечественнику Майклу Кьезе и казахстанцу Шавкату Рахмонову. В ноябре на UFC Fight Night 214 Магни победил удушающим приёмом соотечественника Даниэля Родригеса.

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