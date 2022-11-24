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Экс-чемпион UFC Хабиб: спасибо большое, Катар

Экс-чемпион UFC Хабиб: спасибо большое, Катар
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со стадиона в Катаре. Хабиб посетил матч чемпионата мира по футболу — 2022 между национальными командами Бельгии и Канады.

«Спасибо большое, Катар», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, встреча между сборными Бельгии и Канады завершилась минимальной победой бельгийцев.
Последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя Нурмагомедов объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов:

«Мы пришли, чтобы захватить власть». Россиянину Хабибу рады по всему миру! «Мы пришли, чтобы захватить власть». Россиянину Хабибу рады по всему миру!
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