Экс-чемпион UFC Хабиб: спасибо большое, Катар

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со стадиона в Катаре. Хабиб посетил матч чемпионата мира по футболу — 2022 между национальными командами Бельгии и Канады.
«Спасибо большое, Катар», — подписал фотографию Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, встреча между сборными Бельгии и Канады завершилась минимальной победой бельгийцев.
Последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя Нурмагомедов объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов:
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