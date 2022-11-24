Махачев отреагировал на анонс боя Анкалаев — Блахович

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал краткий комментарий по случаю анонса претендентского поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) между соотечественником Магомедом Анкалаевым (17-1) и представителем Польши Яном Блаховичем (29-9).



«Скоро ещё один пояс подъедет», — написал Махачев.

Поединок между Анакалаевым и Блаховичем состоится 11 декабря на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе (США). Анкалаев в последнем бою техническим нокаутом во втором раунде одолел американского экс-претендента на титул Энтони Смита. Блахович, бывший чемпион организации, в мае победил техническим нокаутом (травма колена) австрийца Александара Ракича.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: