Вэйли Чжан высказалась о бое с Валентиной Шевченко

Чемпионка UFC в женском минимальном весе китаянка Вэйли Чжан выразила желание провести поединок с чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.

«Как мне кажется, это был бы отличный бой. Я и раньше думала об этом. Валентина является очень разносторонним бойцом с полным набором навыков. Надеюсь, что такой поединок может быть организован в любое время. Главное, чтобы в UFC его проведение сочли нужным», — приводит слова Чжан China Daily Hong Kong.



Напомним, в последнем поединке Шевченко сражалась с представительницей Бразилии Тайлой Сантос. Поединок продлился всю дистанцию. Победу по его итогам раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) добыла Валентина, которая, таким образом, защитила титул уже в седьмой раз.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек: