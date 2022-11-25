Хасбик ударил Сехудо по лицу во время дуэли взглядов

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, провёл дуэль взглядов с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.



Блогер встретился с бойцом во время приёма у президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Там Сехудо с Хасбиком провели дуэль взглядов, по ходу которой дагестанец ударил локтем по лицу экс-чемпиона.

Дуэль взглядов Хасбика и Сехудо:

Генри Сехудо в последний раз выходил в октагон в мае 2020 года, где одержал победу техническим нокаутом над Домиником Крузом. Всего на счету бойца 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед.



Сехудо уже заявлял о желании вернуться и несколько раз вызывал на бой действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.