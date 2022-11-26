«У меня были порваны связки». Перейра победил Адесанью, будучи травмированным

Новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра признался, что не мог полноценно готовиться к титульному поединку с Исраэлем Адесаньей из-за травмы.
«У меня не было должной подготовки к бою, я мог выступить лучше. Но я выиграл и стал чемпионом. Многие люди говорят ерунду, ничего не зная. У меня были порваны связки. Думаю, к следующему бою я буду готов лучше.
Мне всё равно, кто будет соперником — Адесанья либо кто-то другой. Но если он действительно хочет этого… Исраэль заслуживает реванша. У нас с ним был хороший бой, и он верит, что победит меня», — приводит слова Перейры BJPenn со ссылкой на ESPN.
В ноябре бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра одержал победу техническим нокаутом над Исраэлем Адесаньей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
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