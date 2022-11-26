Дацик ответил на вызов Кокляева
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик ответил на вызов известного стронгмена Михаила Кокляева, который ранее изъявил желание с ним подраться.
«Мишаня, я видел твой вызов. Ты точно уверен? На фига оно тебе?» — сказал Дацик в своих социальных сетях.
Напомним, в своём последнем поединке Дацик сошёлся с российским ветераном смешанных единоборств Александром Емельяненко. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Вячеслава нокаутом на 12-й секунде первого раунда.
Михаил Кокляев тоже выходил на ринг против Емельяненко. Боксёрский поединок состоялся ещё в 2019 году и завершился победой Александра нокаутом в первом раунде.
Новость по темеКокляев заявил о желании подраться с Дациком
А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика.
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
12:08
-
11:56
-
10:47
-
10:12
-
10:12
-
09:49
-
09:37
-
09:17
-
06:43
-
05:40
-
04:28
-
00:58
-
00:29
- 25 ноября 2022
-
23:38
-
23:23
-
23:07
-
22:45
-
21:57
-
21:45
-
20:47
-
20:35
-
19:52
-
19:32
-
18:31
-
17:58
-
17:39
-
16:30
-
14:58
-
14:18
-
14:14
-
13:49
-
12:39
-
12:09
-
11:44
-
11:27
Партнерский контент