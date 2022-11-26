Дацик ответил на вызов Кокляева

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик ответил на вызов известного стронгмена Михаила Кокляева, который ранее изъявил желание с ним подраться.

«Мишаня, я видел твой вызов. Ты точно уверен? На фига оно тебе?» — сказал Дацик в своих социальных сетях.

Напомним, в своём последнем поединке Дацик сошёлся с российским ветераном смешанных единоборств Александром Емельяненко. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Вячеслава нокаутом на 12-й секунде первого раунда.

Михаил Кокляев тоже выходил на ринг против Емельяненко. Боксёрский поединок состоялся ещё в 2019 году и завершился победой Александра нокаутом в первом раунде.

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А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика.