Менеджер Ломаченко назвал два возможных места проведения боя с Хэйни

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), прокомментировал организацию поединка с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который, как ожидается, состоится в первой половине 2023 года.
«Нет, поединок ещё не согласован. Мы работаем. Если поклонники Ломы смотрят это интервью, то поддержите его. Давайте устроим поединок с Хэйни. Это огромный бой, и он нужен нам.
Нет, мы пока не знаем, где состоится бой. Всё будет зависеть от того, как завершатся переговоры. Это может быть и Ближний Восток, и Соединённые Штаты. Мы пока не знаем», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу EsNews.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко
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