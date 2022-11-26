Тренер Нганну назвал потенциальную дату его следующего боя в UFC

Эрик Никсик, член тренерского штаба чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсиса Нганну, намекнул в социальных сетях на дату возвращения звёздного подопечного.

Камерунец может выступить на турнире UFC 285, который состоится в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Все заняты 4 марта?» – написал специалист.

В своём последнем бою на турнире UFC 270 в январе, который состоялся в Анахайме (штат Калифорния, США) Нганну победил единогласным судейским решением бывшего одноклубника француза Сириля Гана, нанеся ему первое поражение в карьере. В настоящий момент 36-летний Фрэнсис восстанавливается после операции на колене. Напомним, у бойца имелись проблемы с крестообразными связками.

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