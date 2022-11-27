Вагаб Вагабов оценил шансы Блаховича в бою с Анкалаевым

Чемпион промоушена AMC Fight Nights россиянин Вагаб Вагабов высказался о титульном поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между соотечественником Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, который состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Ян Блахович должен понимать, насколько серьёзен на сегодняшний день Магомед Анкалаев. Яну придётся очень тяжело. Думаю, это мнение большинства.

Если Блахович полетит на него, как он это делал…. Анкалаев серьёзно работает навстречу, я с ним спаррингую, я знаю. Он может как обыграть, так и нокаутировать. Всё зависит от того, какой план у Блаховича. От этого будет зависеть картина боя», – приводит слова бойца издание MMA.Metaratings.ru.

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