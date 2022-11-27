Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Анкалаев – Блахович

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о титульном поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между соотечественником Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, который состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я думаю, что Блахович более удобен для Анкалаева, потому что он достаточно стандартный. Ян очень силен физически, хорошо бьёт и борется, но в нём нет ничего необычного, как в том же Джоне Джонсе.

Анкалаев, я думаю, лучше и борется, и бьёт, и дышит. Да и мотивирован он будет сильнее Блаховича. На мой взгляд, тут будет уверенная доминация. Может и не будет нокаута, но доминация – однозначно», – приводит слова бойца издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее своим мнением о поединке поделился бывший соперник Блаховича – американец Доминик Рейес.

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