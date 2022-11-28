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Исмаилов: бой со Шлеменко — лучший момент, чтобы принять пятираундовое противостояние

Исмаилов: бой со Шлеменко — лучший момент, чтобы принять пятираундовое противостояние
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о весогонке перед боем с Александром Шлеменко.

«Уже сомнения появились. Когда на тебе клеймо недышащего или дышащего два раунда бойца, хочется уже заходить на пятираундовые события. Не потому что хочется кому-то что-то доказать, а уже хочешь себе доказать всё. А Саша — парень дышащий. И это самый лучший момент, чтобы принять пятираундовое противостояние. В пятом раунде я поприветствую публику. Так бодренько, мы продолжаем.

На самом деле те бои, в которых у меня что-то было с дыхалкой, никакого отношения к ней не имеет. Я понимаю — окружающие нет. Я не против, боец двух раундов — хорошо. Но я боец, который принимает пятираундовые поединки», — сказал боец на пресс-конференции.

Бой Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в Екатеринбурге.

В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

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