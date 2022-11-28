Григорий Дрозд предсказал исход третьего боя Фьюри и Чисоры

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), а ныне комментатор и аналитик, россиянин Григорий Дрозд высказался о титульном поединке британских супертяжеловесов Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Дерека Чисоры (33-12, 23 KO), который состоится на этих выходных в Лондоне (Великобритания).

«Честно говоря, не вижу большой интриги в третьем бою Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры, так как Фьюри спокойно может его разложить.

Единственный шанс Дерека – если он хорошо попадёт. Однако боксёр он достаточно неудобный, что показал бой с Александром Усиком. Его главные сильные стороны в том, что он умеет терпеть и умеет устраивать драку», – приводит слова бойца издание MMA.Metaratings.ru.

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