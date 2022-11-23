«Я не получу признания за победу над бойцом вдвое меньше себя». Фьюри высказался об Усике

Чемпион WBC в супертяжёлом весе звёздный британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) не считает, что добьётся общественного признания в случае победы над обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Я знаю, что скажут люди после того, как я размажу Усика. Они скажут, что он был слишком маленький, что это мисматч. Скажут, что он никогда не был достаточно хорош для Тайсона.

Как я смогу добиться признания за победу над бойцом вдвое меньше себя? Я могу всё потерять и не могу ничего получить. Люди скажут, что я побил парня размером в половину себя, что я побил бодибилдера [Джошуа]. Да, всё верно, бодибилдер и есть бодибилдер», – сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.

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Фьюри показал Джошуа, как победить Усика: