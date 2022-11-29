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Камбосос оценил шансы Ломаченко в чемпионском бою с Хэйни

Камбосос оценил шансы Ломаченко в чемпионском бою с Хэйни
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Бывший чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос высказался о титульном поединке между американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO), который может состояться в первой половине 2023 года.

«Это великолепный бой, который я не смогу посетить. Никакого неуважения к Ломаченко, он невероятный боец и настоящий чемпион, но, как по мне, Дэвин слишком большой и быстрый. И это делает бокс таким увлекательным.

Я считаю, что Дэвин становится всё лучше и лучше. И он победит в этом бою. Но вы должны отдать должное и Ломаченко. Я по-прежнему хотел бы разделить ринг с этим парнем», – сказал Камбосос в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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