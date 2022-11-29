Камбосос оценил шансы Ломаченко в чемпионском бою с Хэйни
Поделиться
Бывший чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос высказался о титульном поединке между американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO), который может состояться в первой половине 2023 года.
«Это великолепный бой, который я не смогу посетить. Никакого неуважения к Ломаченко, он невероятный боец и настоящий чемпион, но, как по мне, Дэвин слишком большой и быстрый. И это делает бокс таким увлекательным.
Я считаю, что Дэвин становится всё лучше и лучше. И он победит в этом бою. Но вы должны отдать должное и Ломаченко. Я по-прежнему хотел бы разделить ринг с этим парнем», – сказал Камбосос в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко
Комментарии
- 29 ноября 2022
-
00:14
-
00:09
- 28 ноября 2022
-
23:49
-
23:37
-
22:43
-
21:58
-
21:52
-
21:40
-
21:02
-
20:18
-
20:05
-
19:48
-
19:41
-
19:29
-
18:24
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:46
-
17:45
-
17:43
-
17:40
-
17:38
-
17:38
-
17:32
-
17:29
-
17:28
-
17:19
-
16:36
-
16:26
-
16:05
Партнерский контент