«Жди в чартах». Александр Емельяненко показал занятие в студии звукозаписи. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками видеозаписью, на которой он проводит занятие в студии звукозаписи.



«Жди в чартах. МУЗ-ТВ, готовьте тарелку», — говорится в описании к видео.

Видео можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в телеграме:

Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.