«Жди в чартах». Александр Емельяненко показал занятие в студии звукозаписи. Видео
Поделиться
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками видеозаписью, на которой он проводит занятие в студии звукозаписи.
«Жди в чартах. МУЗ-ТВ, готовьте тарелку», — говорится в описании к видео.
Видео можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в телеграме:
Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.
Комментарии
- 29 ноября 2022
-
12:13
-
11:59
-
11:04
-
10:40
-
10:28
-
10:16
-
09:36
-
09:22
-
00:34
-
00:14
-
00:09
- 28 ноября 2022
-
23:49
-
23:37
-
22:43
-
21:58
-
21:52
-
21:40
-
21:02
-
20:18
-
20:05
-
19:48
-
19:41
-
19:29
-
18:24
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:46
-
17:45
-
17:43
-
17:40
Партнерский контент