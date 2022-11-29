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«Жди в чартах». Александр Емельяненко показал занятие в студии звукозаписи. Видео

«Жди в чартах». Александр Емельяненко показал занятие в студии звукозаписи. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками видеозаписью, на которой он проводит занятие в студии звукозаписи.

«Жди в чартах. МУЗ-ТВ, готовьте тарелку», — говорится в описании к видео.

Видео можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в телеграме:

Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.

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