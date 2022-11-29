Штырков поделился мнением о состоянии Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о физических кондициях соотечественника Александра Емельяненко.
«Фитнес-звёзды и люди, которые имеют пресс, не могут выходить и драться с людьми с перевесом и животом, но званием мастера спорта по боксу. Внешний вид в единоборствах очень часто переоценивается, но визуализацию никто не отменял. Когда ты видишь перед собой мощного, здорового, прокаченного, сухого оппонента, профессиональный спортсмен думает, что его соперник в дисциплине. Плюс ещё фактура, лишний вес. Но это бывает обманчиво. В единоборствах решает функционал и техника, рефлексы. В единоборствах без рефлексов, без скорости зрительной реакции с мышечными волокнами делать нечего. Человек, который тупит, будет постоянно падать. Удар – это секунда. А некоторые люди не понимают, что происходит вокруг, несколько секунд. К сожалению, мы видели, что было с Александром в бою с Дациком. Видимо, его центральная нервная система, головной мозг и нервные импульсы в очень нехорошем состоянии. Он не успевает просто», — сказал Штырков в беседе с редактором отдела единоборств «Чемпионата» Игорем Брагиным.
А. Емельяненко: я не блогер, я спортсмен:
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