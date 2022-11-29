Шлеменко: скорее всего, Фёдор заберёт у Бейдера титул и уйдёт чемпионом

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался по поводу предстоящего боя между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.
«Как бой с Бейдером может плохо повлиять на карьеру Фёдора? Это шанс фантастически завершить карьеру с титулом чемпиона. Причём в бою с соперником, который не настолько опасен, как многие тяжи. Не зарекомендовавшим себя как слишком жёстко бьющего. Да, Емельяненко проигрывал ему нокаутом, но, считаю, там было стечение обстоятельств. Плюс его команда провела с Бейдером три поединка, счёт пока 1-2, можно сравнять. Кого можно выбрать лучше? Ты его знаешь, к нему готовился. Можно сделать работу над ошибками. Скорее всего, Фёдор заберёт титул и уйдёт чемпионом», — сказал Шлеменко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
«Всё в руках божьих, нужно довериться». Фёдор Емельяненко — о ближайших планах:
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