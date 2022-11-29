Тайсон Фьюри: Ларри Холмс в 43 года надирал задницы, а мне всего 34
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Действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри признался, что ему трудно представить жизнь без бокса.
«Мне это нужно ментально, физически, эмоционально. Я не готов расстаться с боксом прямо сейчас. Надеюсь, в недалёком будущем наступит время, когда я буду готов отпустить это, но не в данный момент. Вчера вечером я смотрел Ларри Холмса — в 43 года он всё ещё надирал задницы. Мне всего 34, так что в баке ещё много чего осталось. Пока что я не готов к этому, посмотрим, что будет в будущем», — сказал Фьюри в интервью The MMA Hour.
Следующий поединок Тайсон Фьюри проведёт 3 декабря в Лондоне (Англия) с соотечественником Дереком Чисорой.
Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:
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