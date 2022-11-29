PFL запретила российским бойцам выступать под флагом страны

Американская бойцовская организация Professional Fighters League (PFL), занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, запретила российским бойцам выступать под флагом страны. В профиле спортсменов из России на официальном сайте организации также убрана принадлежность к стране.

Стоит отметить, что уже на прошлом турнире бойцы из России Омари Ахмедов и Магомед Магомедкеримов были представлены просто уроженцами Дагестанца, тренирующимися в США.

В ночь на 26 ноября 2022 года в Нью-Йорке (США) в рамках турнира PFL 2022 Омари Ахмедов уступил в титульном поединке австралийцу Робу Уилкинсону. Магомед Магомедкеримов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Глейсоном Тибау.

PFL 10. Кайла Харрисон vs Ларисса Пачеко.