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Титульный бой Немкова с Ромеро может быть перенесён

Титульный бой Немкова с Ромеро может быть перенесён
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Поединок между российским чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и кубинским бойцом смешанных единоборств Йоэлем Ромеро может быть перенесён.

«Поединок Немкова и Андерсона может и не состояться 4 февраля. Вадим сейчас проводит процедуры восстановления после боя с Кори Андерсоном. Дата поединка может измениться», — сообщили ТАСС в пресс-службе Bellator.

19 ноября Вадим Немков защитил титул чемпиона, одержав победу единогласным решением судей над американским бойцом Кори Андерсоном. После этого было объявлено, что следующая защита титула у россиянина пройдёт 4 февраля с Йоэлем Ромеро.

Всего на счету Вадима Немкова 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед.

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