Титульный бой Немкова с Ромеро может быть перенесён

Поединок между российским чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и кубинским бойцом смешанных единоборств Йоэлем Ромеро может быть перенесён.



«Поединок Немкова и Андерсона может и не состояться 4 февраля. Вадим сейчас проводит процедуры восстановления после боя с Кори Андерсоном. Дата поединка может измениться», — сообщили ТАСС в пресс-службе Bellator.



19 ноября Вадим Немков защитил титул чемпиона, одержав победу единогласным решением судей над американским бойцом Кори Андерсоном. После этого было объявлено, что следующая защита титула у россиянина пройдёт 4 февраля с Йоэлем Ромеро.



Всего на счету Вадима Немкова 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед.