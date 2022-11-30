Макгрегор — Лобову: ты похож на недожаренную сосиску, попрыгай минуту на сковородке
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к бывшему приятелю, российско-ирландскому бойцу смешанных единоборств Артёму Лобову после его иска в суд.
«Артём пытается подать в суд на меня и моего отца за клевету. Артём, ты похож на недожаренную сосиску. Попрыгай минуту на сковородке, приятель, ты выглядишь грубовато. Храни тебя бог», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.
Лобов считает, что именно он придумал идею ирландской марки виски Proper No. Twelve., пользующейся огромным успехом у звезды смешанных единоборств. В прошлом году Макгрегор продал бренд виски за $ 600 млн. Лобов требует проценты с этой продажи, поэтому подал на Макгрегора в суд.
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Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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