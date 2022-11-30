Олег Тактаров показал архивное фото 39-летней давности

Победитель турнира UFC 6, российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию почти 40-летней давности. Снимок был сделан в 1983 году.
«Степногорск. Казахстан. 1983», — говорится в описании к фотографии.
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
55-летний Тактаров — первый российский чемпион промоушена UFC. После ухода из спорта Олег по большей части занят работой в киноиндустрии, снимаясь как в Российской Федерации, так и за рубежом. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Ранее он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом.
«Обычная активность». Тактаров показал видео своей тренировки:
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