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Перейра поддел Чимаева, тот ответил

Перейра поддел Чимаева, тот ответил
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Алекс Перейра разместил новый пост в своих социальных сетях, показав кадры поединка двух мужчин и подшутив над шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Это Чимаев пытается сбить меня с ног», — написал Перейра.

«Это твой уровень», — ответил в комментариях Хамзат.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Ранее Перейра говорил, что делал руководству UFC предложение об организации поединка в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) с Хамзатом, но получил от Чимаева отказ. Позже Хамзат опроверг слова Алекса, заявив при этом, что в случае их поединка он быстро финиширует его.

Перейра стал чемпионом UFC после того, как победил представляющего Новую Зеландию Исраэля Адесанью.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

Чимаев играет по-крупному! Волк надумал провести реванш с Бёрнсом в чужом логове Чимаев играет по-крупному! Волк надумал провести реванш с Бёрнсом в чужом логове
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