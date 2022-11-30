Перейра поддел Чимаева, тот ответил

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Алекс Перейра разместил новый пост в своих социальных сетях, показав кадры поединка двух мужчин и подшутив над шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Это Чимаев пытается сбить меня с ног», — написал Перейра.
«Это твой уровень», — ответил в комментариях Хамзат.
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Ранее Перейра говорил, что делал руководству UFC предложение об организации поединка в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) с Хамзатом, но получил от Чимаева отказ. Позже Хамзат опроверг слова Алекса, заявив при этом, что в случае их поединка он быстро финиширует его.
Перейра стал чемпионом UFC после того, как победил представляющего Новую Зеландию Исраэля Адесанью.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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