«Во мне не так много благородства». Кормье оценил решение Прохазки отказаться от титула

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, член Зала славы Даниэль Кормье оценил поступок Иржи Прохазки, отказавшегося от чемпионского титула в полутяжёлом весе из-за травмы.
«Сделал бы я так же? Нет. Честно говоря, во мне не так много благородства, им пришлось бы меня ждать. Я бы не освободил место в очереди за едой, даже если кто-то был бы очень голоден. Поел бы первым и никому не отдавал бы титул. Мне действительно нравится поступок Прохазки, но я бы так не сделал.
Это также говорит о том, какой Иржи человек. Он смотрит на вещи иначе. Думаю, Прохазка и сам знает, что не так много времени потратил на то, чтобы стать чемпионом, так зачем переживать? Он вернётся и подерётся с новым чемпионом», — сказал Кормье в шоу DC & RC.
После того, как Иржи Прохазка освободил чемпионский пояс, стало известно, что вакантный титул получит победитель боя Анкалаев — Блахович.
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