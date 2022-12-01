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«Это что? Это шторм!» Хищник просыпается. Игровой профайл боя Шлеменко — Исмаилов

«Это что? Это шторм!» Хищник просыпается. Игровой профайл боя Шлеменко — Исмаилов
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В субботу, 3 декабря, в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 13, в главном событии которого сразятся авторитетные российский бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. На официальном канале лиги в YouTube появилось игровое превью поединка.

«Бой Шлеменко против Исмаилова — это противостояние двух стихий, энергия которых чувствуется за сотни и тысячи километров. Год бойцы шли к тому, чтобы встретиться в RCC. Две звезды, две легенды, два бойца. В одном профайле», — говорится в описании к видео.

Видео можно посмотреть на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

Команда проекта:
Режиссёр, монтаж — Анна Массалитова
Продюсер — Анна Минина
Операторы — Константин Просников, Алексей Целовальный, Андрей Сосновских
Гаферы — Константин Русин, Павел Новиков, Александр Пастухов, Александр Мамин
Саунд-дизайн — Тимофей Шестаков, Александр Самофеев
Графика — Никита Криницкий, Андрей Каракачан

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