«Это что? Это шторм!» Хищник просыпается. Игровой профайл боя Шлеменко — Исмаилов

В субботу, 3 декабря, в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 13, в главном событии которого сразятся авторитетные российский бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. На официальном канале лиги в YouTube появилось игровое превью поединка.



«Бой Шлеменко против Исмаилова — это противостояние двух стихий, энергия которых чувствуется за сотни и тысячи километров. Год бойцы шли к тому, чтобы встретиться в RCC. Две звезды, две легенды, два бойца. В одном профайле», — говорится в описании к видео.

Видео можно посмотреть на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

Команда проекта:

Режиссёр, монтаж — Анна Массалитова

Продюсер — Анна Минина

Операторы — Константин Просников, Алексей Целовальный, Андрей Сосновских

Гаферы — Константин Русин, Павел Новиков, Александр Пастухов, Александр Мамин

Саунд-дизайн — Тимофей Шестаков, Александр Самофеев

Графика — Никита Криницкий, Андрей Каракачан