«Такое вот жаркое 1 декабря». Арман Царукян показал актуальную физическую форму. Фото

Известный боец UFC Арман Царукян, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. В настоящий момент Царукян пребывает в Таиланде.
«Такое вот жаркое 1 декабря», — подписал фотографию Царукян.
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
Царукян проводит поединки в промоушене Даны Уайта с 2019 года. Сейчас он занимает девятую позицию в лёгкой весовой категории. За время в UFC Арман потерпел лишь два поражения: сначала он уступил звёздному соотечественнику, нынешнему чемпиону лиги Исламу Махачеву, а после – представителю Польши Матеушу Гамроту. Поединок с Гамротом на данный момент является последним для Царукяна. С поляком он встречался в июне этого года и проиграл ему единогласным решением судей.
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