Боб Арум выступил с заявлением по поводу боя Ломаченко – Хэйни

Боб Арум, промоутер бывшего обладателя мировых титулов в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, рассказал, что вопрос организации поединка его клиента с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) из США близок к завершению.
«Мы уже ищем место и дату. Скоро будет объявление», — приводит слова Арума у себя в социальных сетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление на ProBoxingFans.
Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. В последнем бою он победил американского проспекта Джэмейна Ортиса, нанеся ему дебютное поражение в карьере. Победу Василий добыл единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Что касается Хэйни, то он ранее провёл реванш с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим и победил его.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
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