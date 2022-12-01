Сехудо поддел Стерлинга из-за его недавнего фото с голливудским актёром

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на недавнее фото своего соотечественника, чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейна Стерлинга. Ранее Стерлинг поделился снимком со знаменитым голливудским актёром Беном Стиллером.
«Мой любимый актёр в Голливуде… и Бен Стиллер», — подписал фотографию Сехудо.
Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга
Ранее Стерлинг заявил, что в следующем бою сразится с Сехудо. Алджамейн рассказал, что поединок должен состояться в марте 2023 года. При этом, по его словам, ни тот ни другой пока не подписывали контракт.
Камару Усман, Джастин Гэтжи и Генри Сехудо потренировались в университете спецназа:
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