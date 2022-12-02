Камил Гаджиев высказался о бое Исмаилов – Шлеменко

Российский промоутер Камил Гаджиев поделился эмоциями в предверии боя между авторитетными российскими бойцами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.



«Так, сколько раундов дерутся Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов? Пять? Если пять, то, думаю, что Мага этот бой не выиграет. Саша в последнем своём бое был далёк от лучшей формы. В последних двух поединках он так себе смотрелся. Он может гораздо лучше. Но даже если он форму не поправил, четвёртый и пятый раунды должны быть за ним. У него просто столько здоровья и физики, сколько у Володи (Минеев. Дрался с Магомедом и победил – Прим. «Чемпионата»), чтобы Магомеда напор сдерживать. Мага может перевести его в партер и финишировать, вероятность больше. Опять же, Мага — не финишёр, не грэпплер. Свалить, забить — это да… Но мы с вами знаем, что начинается после середины боя», – рассказал Гаджиев на своём YouTube-канале.