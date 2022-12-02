Исмаилов: не отталкивайте гречку, не требуйте хинкал. Цените то, что у вас есть

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о необходимости ценить в жизни обычные вещи.

«Там такая невкусная вода сейчас, чтобы вы понимали. В обычной жизни меня бы вырвало, наверное, если бы я её попил. А сейчас смотрите, даже на лицо налью, так вкусно идёт. Цените то, что у вас есть. Не отталкивайте гречку с молоком, кашку, не требуйте хинкал. Когда есть кашка, наслаждайтесь. Потому что не у всех есть кашка, вода. Просто наслаждайтесь каждым глотком, каждым укусом. Потому что это у вас есть. И благодарите Всевышнего за всё, что у вас есть», — сказал Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Напомним, завтра, 3 декабря, Исмаилов проведёт поединок с соотечественником Александром Шлеменко.

Интервью с Исмаиловым после успешной весогонки перед RCC 13: