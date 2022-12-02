Бой Дениса Лаврентьева на RCC 13 отменён

Поединок россиянина Дениса Лаврентьева и представителя Бразилии Фелипе Колареса, запланированный на RCC 13, отменён. Бразильский боец начал испытывать проблемы со здоровьем во время финального этапа весогонки.



Менеджмент лиги, команда бойца и медики приняли решение отменить поединок. Сообщается, что они рассмотрят возможность переноса боя на следующий год. Оперативной замены для Дениса пока найти не удалось.

Напомним, в главном бою турнира RCC 13 встретятся россияне Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Оба уже приняли участие в церемонии взвешивания. Вес Исмаилова составил 84,25 килограмма, Шлеменко показал на весах 84,15 кг.

Интервью с Исмаиловым после успешной весогонки перед RCC 13: