Бой Дениса Лаврентьева на RCC 13 отменён
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Поединок россиянина Дениса Лаврентьева и представителя Бразилии Фелипе Колареса, запланированный на RCC 13, отменён. Бразильский боец начал испытывать проблемы со здоровьем во время финального этапа весогонки.
Менеджмент лиги, команда бойца и медики приняли решение отменить поединок. Сообщается, что они рассмотрят возможность переноса боя на следующий год. Оперативной замены для Дениса пока найти не удалось.
Напомним, в главном бою турнира RCC 13 встретятся россияне Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Оба уже приняли участие в церемонии взвешивания. Вес Исмаилова составил 84,25 килограмма, Шлеменко показал на весах 84,15 кг.
Интервью с Исмаиловым после успешной весогонки перед RCC 13:
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