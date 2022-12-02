Исмаилов: пока я спал, Шлеменко гонял вес

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в шутку высказался по поводу процесса весогонки.

«Шлеменко сказал, что я буду до завтрашнего утра вес делать? Он на денёк ошибся. По-моему, он со вчерашнего вечера гонял. Пока я спал ночью, Шлеменко гонял вес», — сказал Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, завтра, 3 декабря, Исмаилов проведёт поединок с соотечественником Александром Шлеменко. Оба уже приняли участие в церемонии взвешивания. Вес Исмаилова составил 84,25 килограмма, Шлеменко показал на весах 84,15 кг. Ранее Исмаилов рассказал о необходимости ценить в жизни обычные вещи.

Интервью с Исмаиловым после успешной весогонки перед RCC 13: