Стал известен новый соперник Рината Фахретдинова на UFC Vegas 66

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе UFC, узнал нового соперника на турнире UFC Vegas 66.



Фахретдинов сразится с американским бойцом Брайаном Баттлом. Поединок состоится 18 декабря в Лас-Вегасе.



«Соперник новый, а цели всё те же», — написал Фахретдинов на своей странице в социальной сети, выложив анонс предстоящего поединка.



Предыдущим соперником Фахретдинова был эквадорский боец MMA Майкл Моралес, но он был вынужден сняться с турнира из-за перелома пальца на правой ноге.



На счету Рината Фахретдинова 22 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу. Это второй бой россиянина в UFC. У Брайана Баттла 13 боёв и 12 побед в них.