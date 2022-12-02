Стал известен новый соперник Рината Фахретдинова на UFC Vegas 66
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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе UFC, узнал нового соперника на турнире UFC Vegas 66.
Фахретдинов сразится с американским бойцом Брайаном Баттлом. Поединок состоится 18 декабря в Лас-Вегасе.
«Соперник новый, а цели всё те же», — написал Фахретдинов на своей странице в социальной сети, выложив анонс предстоящего поединка.
Предыдущим соперником Фахретдинова был эквадорский боец MMA Майкл Моралес, но он был вынужден сняться с турнира из-за перелома пальца на правой ноге.
На счету Рината Фахретдинова 22 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу. Это второй бой россиянина в UFC. У Брайана Баттла 13 боёв и 12 побед в них.
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