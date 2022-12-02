Адесанья: я уже раз 20 посмотрел момент остановки моего боя с Перейрой

Бывший чемпион UFC в среднем весе, новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья объяснил, почему он никак не может забыть поражение от Алекса Перейры.
«Я не знаю точно, но за последнее время я посмотрел момент с этим нокаутом уже раз 20, и это только в социальных сетях. Это потому, что люди отмечают меня в этих видео и в других постах. Ты просто листаешь ленту, а потом натыкаешься снова на это видео и смотришь момент остановки боя. Уверен, что видел этот момент не менее 20 раз», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.
Поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой состоялся 12 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 281. Перейра одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
- 2 декабря 2022
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