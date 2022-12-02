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Промоутер Усика отреагировал на обещание Фьюри дать пощёчину украинскому боксёру

Промоутер Усика отреагировал на обещание Фьюри дать пощёчину украинскому боксёру
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Промоутер действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика Александр Красюк прокомментировал слова Тайсона Фьюри в адрес украинца.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что даст Усику пощёчину, если тот посетит его бой с Дереком Чисорой.

«Если бы Усику было так легко дать пощёчину, то он не был бы объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе. Никто не сможет просто так сделать нечто подобное. Так что Тайсон переоценивает себя. Усик будет на поединке Фьюри с Чисорой и даже поддержит Тайсона, так как хочет с ним сразиться за звание абсолютного чемпиона мира. Он хочет бой в феврале», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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