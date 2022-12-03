Фьюри: не знаю, кто такой Усик. К чёрту его!

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о чемпионе по версиям IBF, WBA и WBO украинце Александре Усике.
«Не знаю, кто он такой. Нельзя всех сделать счастливыми, не правда ли? Я не знаю, будет ли ещё у мене настоящий бой.
Об этом никогда не скажешь наверняка. Ты никогда не знаешь, с кем пересекутся твои пути во время акции «Мешок в месяц». К чёрту Усика. К чёрту его!», – сказал Тайсон Фьюри во время подкаста на You-Tube канале Second Out.
Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря мск в Лондоне Фьюри проведёт поединок с соотечественником Дереком Чисорой. Спортивное мероприятие примет арена «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
В своём последнем бою Александр Усик раздельным решением судей одолел британца Энтони Джошуа.
Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом
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