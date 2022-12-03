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«Я московский озорной гуляка!» Александр Емельяненко спел на камеру

«Я московский озорной гуляка!» Александр Емельяненко спел на камеру
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками видеозаписью, на которой он исполняет песню «Я московский озорной гуляка», написанную по мотивам одноимённого стихотворения Сергея Есенина.

«Я московский озорной гуляка!» — подписал видео Емельяненко.

Посмотреть ролик можно на странице Александра в «Телеграме»:

Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.

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