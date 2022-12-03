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Фьюри: Усику предложили кучу денег за бой, но он почему-то отказался

Фьюри: Усику предложили кучу денег за бой, но он почему-то отказался
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, почему решил провести 3 декабря поединок с Дереком Чисорой и не стал брать паузу, чтобы позже сойтись с украинцем Александром Усиком.

«Думаю, Усик захочет подраться со мной, если я смогу одержать победу в бою с Чисорой. Его команде предложили чертовски много денег за бой на 3 декабря, но они по какой-то причине не захотели принимать эти условия. Это не моё дело. Однако я не могу прожить свою жизнь за кого-то другого и отвечаю только за себя.

Я не могу ждать. Мне уже 34, а не 22. Я должен более быстро и чётко принимать решения, проводить бои как можно чаще, а не ждать того, что может даже не произойти» – сказал Фьюри в интервью BoxingScene.

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Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом.

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