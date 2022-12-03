Махачев стал героем шоу Нагорного и попробовал себя в спортивной гимнастике

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев стал героем нового выпуска шоу «Обмен спортом», которое выходит на YouTube-канале победителя Олимпиады-2020 в командном турнире, трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.

Нагорный опубликовал в своих соцсетях небольшой фрагмент выпуска, на котором Махачев после раскачки выполняет на перекладине два полных оборота на 360 градусов.

«Ислам Махачев и его первые в жизни обороты. Оцените от 0 до 10», — подписал видео Нагорный.

Суть шоу Нагорного заключается в том, что он пробует себя в виде спорта, к которому имеет отношение его гость, и, наоборот, герой выпуска берёт уроки спортивной гимнастики. Полный выпуск с участием Ислама Махачева можно посмотреть на YouTube-канале Никиты.