Андре Уорд назвал желаемого соперника для Фьюри в случае победы над Чисорой
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Андре Уорд назвал приоритетного соперника для чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри в случае победы в поединке с соотечественником Дереком Чисорой.
«В случае, если Фьюри добьётся успеха в эту субботу, я надеюсь, что мы получим его бой с Усиком. А если нет, тогда после ещё одного боя.
Очень опасно, когда вы взбираетесь так высоко, как это сделал Фьюри, а затем спускаетесь вниз и дерётесь со второсортными бойцами в лице ветеранов, которые и не должны вас побеждать. Так что ему нужно добиться успеха в бою с Чисорой, а затем сразиться с ещё одним лидером дивизиона», – сказал Уорд в эфире ESPN.
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