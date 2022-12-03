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Андре Уорд назвал желаемого соперника для Фьюри в случае победы над Чисорой

Андре Уорд назвал желаемого соперника для Фьюри в случае победы над Чисорой
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Андре Уорд назвал приоритетного соперника для чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри в случае победы в поединке с соотечественником Дереком Чисорой.

«В случае, если Фьюри добьётся успеха в эту субботу, я надеюсь, что мы получим его бой с Усиком. А если нет, тогда после ещё одного боя.

Очень опасно, когда вы взбираетесь так высоко, как это сделал Фьюри, а затем спускаетесь вниз и дерётесь со второсортными бойцами в лице ветеранов, которые и не должны вас побеждать. Так что ему нужно добиться успеха в бою с Чисорой, а затем сразиться с ещё одним лидером дивизиона», – сказал Уорд в эфире ESPN.

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