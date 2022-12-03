«На равных дрались». Шлеменко отреагировал на поражение в бою с Исмаиловым

Российский ветеран среднего веса (до 84 кг) Александр Шлеменко прокомментировал поражение в бою с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой состоялся сегодня, 3 декабря, в Екатеринбурге и возглавил турнир RCC 13.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44). В пятом раунде со Шлеменко был снят балл за систематическую потерю капы и удар ногой после команды «стоп».
«Конечно, я хотел бы реванш. Как минимум на равных мы дрались. Хочу попросить прощения. Я сделал всё, что мог. Буду ещё тренироваться, драться. Немного не хватило», – сказал боец в послематчевом интервью.
Победа над Шлеменко стала для 36-летнего Исмаилова первой после досрочного поражения от Владимира Минеева, поединок с которым состоялся в октябре 2021 года.
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