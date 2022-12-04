Шлеменко обратился к фанатам после поражения от Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поблагодарил фанатов за поддержку после поражения от соотечественника Магомеда Исмаилова.

«Как говорится — все всё видели. Так что если кого-то расстроил… Не хочу радовать хейтеров, обращаюсь к нормальным людям — тем, кто меня поддерживает. Спасибо вам за поддержку! Буду стараться как-то вас радовать. Жалко, конечно, что пояс уехал к Маге, но я старался. Так что ещё раз всех благодарю. Чувствую себя хорошо, за исключением того, что немного разбито лицо. Но я думаю, скоро оно за живёт, главное — не упасть духом!» — сказал Шлеменко в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Напомним, поединок между Исмаиловым и Шлеменко состоялся 3 декабря на турнире RCC 13. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

Интервью с Александром Шлеменко перед RCC 13.