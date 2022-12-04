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Флойд Мейвезер предложил $ 2 млрд за покупку франшизы НБА

Флойд Мейвезер предложил $ 2 млрд за покупку франшизы НБА
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер-младший рассказал о намерении купить команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и предложил уже $ 2 млрд владельцу одному из клубов.

«Я работаю над тем, чтобы купить команду НБА. Я на связи с одним из моих деловых партнёров — Бреттом Джонсоном. Это нелегко, но мы уже некоторое время двигаемся в этом направлении. Есть вариант с открытием франшизы в Вегасе или в Сиэтле, либо покупкой уже действующего клуба НБА. Мы уже предлагали владельцу одной из команд чуть больше $ 2 млрд за контрольный пакет акций. Могу ли я позволить такие деньги? Разумеется», — приводит слова Мейвезера Fadeaway World.

Наследие — ничто, деньги — всё! Доллары для Мейвезера — религия, но святого там ничего нет Наследие — ничто, деньги — всё! Доллары для Мейвезера — религия, но святого там ничего нет

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